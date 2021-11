Novinářce Ressaové možná zabrání v převzetí Nobelovy ceny filipínské úřady

„Neudělala jsem nic špatného, kromě toho, že jsem novinářka. To je cena, kterou za to dnes musíme platit,“ tvrdí. Od spuštění investigativního webu Rappler musela už desetkrát složit kauci k odchodu z vazby. Režim chce podle ní umlčet nezávislá média. Za novinařinu už získala řadu ocenění, letos obdržela zatím tu největší, a to Nobelovu cenu míru.

Odletí, či neodletí

Zda Filipínka cenu převezme, zatím netuší. Cestu do Norska jí může překazit soud. Díky složitému jednání dostala výjimku a teď je ve Spojených státech. Minule neuspěla ani kvůli přání navštívit rodiče. „Netuším, co nastane. Vrátím se domů, a až přistanu, uvidím, jestli budu moci do Osla. Až se případně odtamtud vrátím, uvidím, jestli půjdu do vězení. Kdo ví,“ avizuje Ressaová.

Byla ve skupině novinářů, které časopis Times v roce 2018 označil osobnostmi roku. I letošní Nobelova cena má podle ní patřit všem stíhaným žurnalistům. „Vím, že pokud budeme dál plnit svůj úkol, zůstaneme při svém, vytrváme, pak je větší šance, že naše demokracie nejen přežije, ale že ani já nepůjdu do vězení,“ myslí si novinářka.

Ressaové hrozí až šest let vězení za údajné pomluvy v článcích. Ona sama na pomluvy reaguje s úsměvem.