Hrdinkou Ruské federace se stala pilotka, která bojovala proti nacistům v Československu

„Znamená to hodně. Je to dojemné lidsky i historicky. Je to pro nás ohromná událost. Ona se vrátila domů. Díky vám,“ řekl České televizi synovec Viktor Paščenko, který ocenění v podobě zlaté hvězdy převzal.

Vasilisa Paščenková sloužila jako střelec radista na sovětském bombardéru A-20 Boston. V dubnu 1945 její posádka bombardovala brněnské nádraží. Přitom letoun dostal zásah z protiletadlového kanonu a stroj musel nouzově přistát.

„Neopustila kulometnou věž havarovaného stroje. Vasilisa zahájila palbu na hitlerovce. Podle svědků zneškodnila mnoho fašistů,“ řekl k jejímu případu náměstek ruského ministra obrany Alexander Fomin.