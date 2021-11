Nacisty uloupené cennosti se po osmi dekádách vrátily rodině. Díky ohromné náhodě

Kolekce rodinných cenností patřila sběrateli orientálního umění. „Jako děti jsme se s bratrem vždycky večer, když rodiče nebyli doma, vplížili do té místnosti. Měli jsme to zakázané. A každou tu starožitnost jsme si prohlíželi,“ vzpomíná sběratelova dcera Dvora Kuczinská, která rodinné cennosti viděla naposledy za protektorátu.

Do rukou majitelky se vrátily po desítkách let díky obří náhodě. Předměty byly součástí sbírky zkonfiskovaného majetku na zámku Sychrov a před dvěma lety se jejich část dostala do Prahy na výstavu nazvanou Navrácení identity.

„Výstavu navštívil i pan Brod, který je příbuzným paní Dvory Kuczinské,“ vzpomíná sychrovský kastelán Miloš Kadlec. Právě tento návštěvník poznal, že vystavená kolekce dvanácti záštit k samurajským mečům patřívala otci paní Kuczinské, která zámek po skončení výstavy kontaktovala.

„Samozřejmě jsme ji informovali, že předměty budou vráceny, ale mělo to jeden problém,“ poukázal Kadlec na skutečnost, že aby mohly cennosti vycestovat za hranice, bylo nutné je takzvaně odprohlásit, tedy zbavit statutu kulturní památky. Tento proces pak trval zhruba dva roky.

Do Izraele se tak starožitnosti dostaly až teď, když je přivezla delegace českých senátorů. Zbytek zařídila česká ambasáda. „Já jsem tady dneska už tři roky a takhle dobře to dopadlo poprvé,“ dodává velvyslanec ČR v Izraeli Martin Stropnický (ANO).