Prokuratura chce pokutovat možného kandidáta na prezidenta Zemmoura za slova o migrantech

Pařížský soud projednává výroky, které publicista pronesl v září loňského roku na stanici CNews ohledně nezletilých migrantů. „Nemají tady co dělat, jsou to zloději, vrazi, sexuální násilníci, a to je vše, čím jsou, je proto zapotřebí je vrátit zpět a zamezit tomu, aby přijížděli,“ uvedl tehdy Zemmour. Ten se ve středu stání nezúčastnil, protože podle advokáta nechtěl soud proměnit v novinářskou show.

Prokuratura navrhla publicistovi uložit pokutu v celkové výši 10 tisíc eur. V případě, že by ji nezaplatil, by Zemmourovi hrozilo vězení. Státní zástupkyně uvedla, že výši trestu navrhuje s ohledem na násilnou povahu prohlášení.

Dlouhá řada soudních řízení

Zemmour, který vystupoval jako publicista ve více televizních pořadech, během své kariéry čelil řadě soudních řízení. Ve většině případů byl zproštěn obžaloby. V září byl definitivně odsouzen k pokutě tří tisíc eur (75 tisíc korun) za své výroky proti muslimům. Na konci téhož měsíce mu soud uložil pokutu 10 tisíc eur za urážku a podněcování násilí kvůli slovům proti přistěhovalcům.

Podle francouzského tisku se Zemmour chystá kandidovat na prezidenta, byť samotný publicista to ještě nepotvrdil. Podle agentury AFP chystá první předvolební mítink na začátku prosince. Podle některých průzkumů má Zemmour šanci se dostat do druhého kola voleb, nejvíce hlasů zatím bere další kandidátce krajní pravice Marine Le Penové. V čele průzkumů před dubnovými volbami je ale stávající prezident Emmanuel Macron.