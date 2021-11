Soud EU zpochybnil bezdůvodné přeřazování soudců polským ministrem

Na soudce v Lucemburku se obrátil varšavský soud s dotazem, zda je složení polských soudů v souladu s unijním právem poté, co k nim ministr bez udání důvodů delegoval soudce. Podle soudu EU by měl ministr, který je zároveň generálním prokurátorem, své rozhodnutí vždy zdůvodnit. Rovněž by mělo být možné se proti němu odvolat.

„Požadavek nezávislosti soudů totiž vyžaduje, aby pravidla pro takovou delegaci poskytovala nezbytné záruky, aby se zabránilo jakémukoli riziku, že bude použita jako prostředek politické kontroly nad obsahem soudních rozhodnutí, zejména v trestní oblasti,“ zdůvodnil unijní soud své rozhodnutí.

Polsko verdikty unijního soudu přijímá jen částečně

Verdikt je součástí několikaletého sporu o nezávislost polské justice, který vedou s vládou ve Varšavě unijní instituce. Soud EU před měsícem zpochybnil přeřazování soudců kritických ke sporné polské justiční reformě k nižším soudům bez jejich souhlasu.

Na konci října pak udělil Varšavě pokutu milion eur (25,2 milionu korun) denně za to, že neukončila činnost disciplinárního orgánu trestajícího soudce.

Polská vláda se dřívějším verdiktům unijního soudu podřídila jen zčásti a označuje je za zásahy do suverenity země. Polský ústavní soud navíc vyostřil spor s Bruselem svým říjnovým rozhodnutím zpochybňujícím nadřazenost práva EU.