Výbuch taxíku u liverpoolské nemocnice podle policie souvisí s terorismem

Na základě protiteroristického zákona byli už dříve zadrženi tři muži ve věku 21 až 29 let. Jackson uvedl, že zadržen byl ještě čtvrtý muž a že se policie domnívá, že zná totožnost pasažéra, který při výbuchu zahynul. Míní také, že výbušné zařízení sestrojil zahynulý pasažér.

Zpravodaj ČT: Podle svědectví v médiích zachránil taxikář mnoho životů

V katedrále bylo v době výbuchu víc než tisíc lidí. „Jde o ceremonii, která má obří symboliku pro britský národ, a i to je jeden z důvodů, proč výbuch vyšetřuje protiteroristická jednotka,“ uvedl zpravodaj ČT ve Spojeném království Bohumil Vostal.

Starostka Liverpoolu řekla BBC, že se taxikář zachoval hrdinně a zabránil katastrofě. „Podle svědectví, která posbíral list Daily Mail, si měl všimnout toho, že se pasažér choval velmi podivně – dotýkal se oblečení a nějakého světla, které tam měl připevněné. Podle svědectví přátel měl taxikář ve chvíli, kdy si toho všimnul, zamknout pasažéra v autě, ještě za jízdy vyskočit a tím si i zachránit život,“ dodal Vostal.

„A zřejmě zachránit život mnoha dalším lidem, protože ten pasažér měl napřed žádat o to, aby se dostal k liverpoolské katedrále, ale když už uviděl řadu uzavírek, tak se nechal zavést k porodnici. Samozřejmě toto jsou pouze verze z ostrovních médií, co potvrdí oficiální vyšetřování, na to si budeme muset počkat,“ uzavřel zpravodaj ČT.