Saakašviliho převezli do vězeňské nemocnice. Gruzínský exprezident už přes měsíc drží hladovku

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili, který je od začátku října ve své vlasti ve vězení, kde drží protestní hladovku, byl převezen do vězeňské nemocnice. Uvedla to gruzínská vězeňská služba. Na podporu exprezidenta a za jeho převezení do civilní nemocnice demonstrovalo o víkendu před věznicí několik tisíc lidí.