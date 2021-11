V Jeruzalémě není místo pro americký konzulát sloužící Palestincům, vzkázala Bidenovi izraelská vláda

Většina zemí má stále své zastupitelské úřady v Tel Avivu. Zrušení konzulátu přispělo ke zhoršení americko-palestinských vztahů.

Současná administrativa amerického prezidenta Joea Bidena chce úřad znovu otevřít, zatím ale není jasné kdy. Washington rovněž přiznal, že k tomu bude potřebovat souhlas Izraele.

Konzulát v Ramalláhu není problém

Bennett a Lapid v sobotu večer tuto možnost odmítli. „Pokud chtějí Američané otevřít konzulát v (palestinském) Ramalláhu, nemáme s tím problém. Svrchovanost v Jeruzalémě ale náleží pouze Izraeli,“ zopakoval šéf izraelské diplomacie pohled svého státu, který je v rozporu s rezolucemi OSN.

„V Jeruzalémě není místo pro americký konzulát, který by poskytoval služby Palestincům. Říkáme to v klidu, bez dramatu a důsledně a já doufám, že je to pochopeno. Jeruzalém je hlavní město pouze Izraele,“ řekl Bennett.

Izraelská média připomínají, že se po nedávném prosazení rozpočtů na letošní a příští rok vláda cítí stabilnější a politici budou ochotnější řešit politicky citlivější záležitosti. „To není otázka politiky, je to principiální nesouhlas Izraele s otevřením amerického konzulátu v Jeruzalémě. USA zde mají velvyslanectví,“ řekl Lapid.