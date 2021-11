Čekání na návrat ke vzdělání. Školy v Afghánistánu jsou pro starší dívky zatím uzavřeny

Už dva měsíce čekají starší afghánské dívky na to, až se budou moci vrátit do škol a na univerzity. Islámské hnutí Taliban, které se v létě chopilo moci v zemi, totiž na začátku září umožnilo u starších ročníků návrat do lavic pouze chlapcům. Zástupci nové vlády tvrdí, že dívkám studium znovu umožní, až se jim podaří zajistit vhodné podmínky.