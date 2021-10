Pandemie ve světě: Německo zařadilo Slovensko na seznam zemí s vysokým rizikem

Tempo šíření covidu-19 v Německu v posledních týdnech zrychlilo. Za posledních den v zemi přibylo podle Institutu Roberta Kocha 24 668 infikovaných a dalších 121 nakažených zemřelo. Počet infikovaných na sto tisíc obyvatel za sedm dní dosáhl hodnoty 139,2.

Německo s účinností od neděle 31. října zařadilo Slovensko na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí. To znamená cestovní komplikace především pro neočkované Slováky, kteří po příjezdu do Německa musí nehledě na test nastoupit do desetidenní karantény. Tu je možné zkrátit po pěti dnech dalším testem. Ze seznamu naopak vypadly Izrael a palestinská území.

Pro očkované a vyléčené bude při cestách ze Slovenska do Německa jedinou změnou povinnost vyplnit digitální vstupní formulář. Desetidenní karanténu je možné po pěti dnech předčasně ukončit negativním testem.

Děti mladší dvanácti let, pro které očkování zatím není dostupné, žádný test předkládat nemusí, jejich karanténa je automaticky stanovena na pět dní. Izolace ani vstupní formulář ale není vyžadován od těch, kteří Německem jenom projíždějí, případně kteří vysoce rizikovou oblastí bez zastavení projeli.

Stav epidemie v Německu skončí na konci listopadu, omezení zůstanou

Stav epidemie celostátního významu vyhlášený kvůli pandemii nemoci covid-19 v Německu oficiálně skončí 25. listopadu, omezení mají ale kvůli zákonu o potírání infekcí platit dál.

Na konec omezení si lidé musí počkat do konce března 2022, ale i toto datum je podmíněno tím, že koronavirus, který je původcem covidu-19, nedozná žádných nebezpečných mutačních změn.

„Zavřené školy, lockdowny a zákazy vycházení už za nás nebudou,“ prohlásil tento týden na tiskové konferenci místopředseda nejsilnější poslanecké frakce sociálních demokratů (SPD) Dirk Wiese.

V září se na Slovensku po zhoršení epidemické situace zastavil pokles úmrtí

Ve slovenských nemocnicích stoupá počet hospitalizovaných v souvislosti s koronavirovou nákazou. S potvrzeným covidem-19 nebo s podezřením na toto onemocnění bylo ve čtvrtek v nemocnicích 1421 osob, tedy nejvíce od letošního dubna.

Tempo šíření koronaviru na Slovensku výrazně zrychluje od září, epidemická situace se dále zhoršila v říjnu. Tento týden ve středu laboratoře v zemi potvrdily 4981 nových případů nákazy, což byl druhý nejvyšší přírůstek od loňského propuknutí epidemie. Ve čtvrtek přibylo dalších 4587 infikovaných.

Navzdory rychlejšímu šíření nákazy a zpřísňování protiepidemických opatření v zemi nadále jen pomalu postupuje očkování proti covidu-19. Slovensko se v EU řadí ke státům s nejnižším podílem naočkovaných obyvatel.