Washington zakázal firmě China Telecom působení v USA. Podle úřadů je rizikem pro národní bezpečnost

Společnost China Telecom měla povolení pro provoz telekomunikačních služeb v USA téměř dvacet let. FCC však nyní dospěla k závěru, že firma je pod kontrolou čínské vlády, která by tak mohla sledovat či narušovat komunikaci v USA. Peking by tak podle amerických představitelů mohl vyvíjet „špionáž a další škodlivé aktivity proti USA“, píše server BBC.

China Telecom označil krok FCC za zklamání. Rozhodnutí bylo oznámeno jen několik hodin poté, co čínský vicepremiér Liou Che hovořil s americkou ministryní financí Janet Yellenovou o stavu globální ekonomiky. Rozhovory byly vnímány jako známka zlepšujících se vztahů mezi těmito dvěma supermocnostmi, upozorňuje server BBC.

FCC se již v květnu 2019 rozhodla odebrat povolení pro provoz služeb v USA čínské telekomunikační společnosti China Mobile. Loni pak označila čínské dodavatele komunikačních zařízení Huawei a ZTE za hrozbu pro komunikační sítě. Zkomplikovala tak americkým podnikům nákup zařízení od těchto dvou dodavatelů. Ve všech těchto případech američtí představitelé podle BBC argumentovali tím, že Peking by mohl čínské firmy využít ke špehování či k poškození národních zájmů USA.