„Údržba je klíčem k úspěchu.“ Vousáči soutěžili v Německu o nejlepší kníry i bradky

Dokonalý střih, precizní úprava a kreativní přístup symbolizovaly mezinárodní soutěž o nejhezčí vousy. Ta se odehrála o víkendu v německém městečku Eging am See, kde se v místním zábavním parku sešla stovka milovníků zarostlých obličejů. Soutěžící se mohli přihlásit do řady kategorií. Nejpopulárnější se stala kategorie „přírodních“ vousů, kde účastníci nepoužívali stylingové gely. Prezident Východobavorského klubu vousů a knírů Christian Feicht, který soutěž pořádá, novinářům řekl, že „údržba je klíčem k úspěchu“.