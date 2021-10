Ve Španělsku začala transhumance. Hlavním městem prošlo tisíc ovcí

Více než jeden tisíc ovcí plemene merino a sto koz retinta prošlo v neděli centrem Madridu. Svátek transhumance je tradiční sezónní přesun lidí a jejich stád hospodářských zvířat mezi letními a zimními pastvinami. Stádo se vrátilo do regionu poté, co strávilo letošní léto na pastvinách v severním Španělsku. Zvířata se vydala na cestu 25. září z Kantaberského pohoří a prošla s pastevci několik velkých měst. Nyní se očekává se, že skupina opustí Madrid a přesune se do města Colmenarejo, kde stráví zimu.