Izraelský soud nařídil vrátit do Itálie dítě, které přišlo o rodiče při pádu lanovky

Případ řešil telavivský soud pro záležitosti rodin. Rozhodl, že chlapec musí být vrácen do Itálie, kde žil od raného dětství. Tam má být prozatím u nejbližších příbuzných, než tamní soudy vyřeší spor o opatrovnictví mezi jeho příbuznými z Itálie a Izraele.

Při květnovém neštěstí přišlo o život čtrnáct lidí včetně pěti příbuzných šestiletého Eitana Birana; byli mezi nimi jeho matka, otec, bratr a dva prarodiče. Do Izraele chlapce odvezl otec jeho matky Šmulik Peleg. Příbuzní z otcovy strany žijí v Itálii. Tvrdí, že hoch byl odvezen bez jejich vědomí, a požadovali jeho vrácení do Itálie.

Soud podle izraelských médií také uložil Pelegovi zaplatit soudní výlohy ve výši 70 tisíc šekelů (483 tisíc korun).

Podle dřívějších informací svěřil italský soud Birana po několikatýdenní léčbě v nemocnici jeho tetě z otcovy strany Aye Biranové Nirkové, která žije nedaleko Pavie. Spolu s manželem chce Eitana vychovávat společně se svými dvěma dcerami. O jeho adopci má ale zájem i teta z matčiny strany. Prokuratura v Pavii oznámila, že bude usilovat o vrácení dítěte do Itálie v souladu s haagskou úmluvou o právech dětí. Prokuratura obvinila Pelega z únosu. Muž přiznal, že Eitana odvezl z Itálie pronajatým autem do Švýcarska, odkud oba odletěli do Izraele.