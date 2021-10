Přeživší teroristických útoků v Bataclanu již několik týdnů soudu popisují hrůznou noc

Soud na žádost vypovídajících zveřejnil celá jména jen těch, kteří si to přáli. Každý den se svědectvím vystoupí asi patnáct lidí, kteří mají přibližně třicet minut na to, aby popsali útok a jeho okolnosti. Slyšení poškozených, které začalo na konci září, by mělo trvat pět týdnů.

Přeživší z klubu Bataclan, kde v osudnou noc vystoupila americká rocková kapela Eagles of Death Metal, vypovídali poprvé 6. října. Tento týden se na řadu dostali i rukojmí, které členové Islámského státu drželi na balkoně a později i na chodbě Bataclanu.

Ukázat všechny hrůzy

Smyslem procesu je, aby každý, kdo tam byl v jakékoliv roli, měl možnost vyprávět a přiblížit, jak to tam vypadalo, vysvětlil zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd. Na vše je relativně hodně času a každý příběh je velmi osobní.

V soudní síni se promítal i film, který natočil člověk, jenž v blízkosti Bataclanu žije. „Byl opravdu velmi emotivní, byla tam vidět těla, byli tam lidé, kteří se snažili zachránit. Byl tam vidět otec, který hledal svého syna a pořád volal jeho jméno,“ popsal Šmíd.

Lidé u soudu popisují i to, jak se s útokem srovnávají. Mluví o tom, že stále nejsou schopni normálně žít, nemohou spát, museli vyhledat odbornou pomoc. „Asi nejtěžší je to pro rodiče zesnulých, ti vůbec nejsou schopni se vzpamatovat, někteří o tom napsali knihu. Cílem procesu je všechny hrůzy ukázat, aby si je všichni uměli představit,“ uvedl zpravodaj.