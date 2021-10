Z Francie do Británie putují po moři rekordní počty migrantů. Londýn si stěžuje, ale nepomáhá

video Události: Migrace do Británie

U Lamanšského průlivu policisté běžně nacházejí věci, které odhodili migranti před posledním nejriskantnějším úsekem cesty do Británie. Zbavují se všeho, co je postradatelné, aby co nejvíc zmenšili zátěž.

Plují po desítkách v přetížených člunech, které jim převaděči nechávají ukryté na pobřeží. „Vybavení zahrabou, na daný signál ho migranti vezmou a dostávají se co nejrychleji k moři,“ popsal postup převaděčů a migrantů velitel tamní policie Arnaud Jublin.

Místní úřady nemají dost sil, aby zastavily všechny. I tak zadrží až 65 procent člunů. Před čtvrt rokem to nebyla ani polovina. A jak o víkendu zdůraznil francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin, Británie svou část dohody zatím neplní.

„Před třemi měsíci jsem jednal s britskou ministryní vnitra Patelovou o větších počtech policistů, dalekohledů s nočním viděním, aut s pohonem všech čtyř kol do dun, dronů. Britové řekli, že za ně zaplatí, ale francouzská vláda zatím neviděla ani penny,“ řekl ministr.

Dříve to šlo bezpečněji

Migranti dřív do Spojeného království jezdili ukrytí v nákladních autech nebo trajektech. Až po omezení mezinárodní přepravy při pandemii je pašeráci posílají mnohem nebezpečnější cestou.

Britská ministryně vnitra Priti Patelová proslulá tvrdostí ještě nedávno navrhovala, ať britské pobřežní hlídky čluny na moři fyzicky obrací zpět k Francii. Po bouřlivé reakci pohraničníků nabídla jiné zpřísnění. Chce zvýšit nejvyšší možnou trestní sazbu pro pašeráky lidí ze čtrnácti let na doživotí.

Jen v září do Británie ilegálně vstoupily bezmála čtyři tisíce migrantů, což je nejvíc za kterýkoliv měsíc. Jde vesměs o mladé muže s vidinou lepšího života. Ale ne výhradně. O víkendu policisté pomohli na břeh i matce s novorozeným dítětem. Ti na člunu strávili devět hodin.