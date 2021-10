Rakousko otevřelo v Osvětimi novou výstavu, připomíná spoluvinu na holocaustu

Vedle stálé expozice o dějinách koncentračního a vyhlazovacího tábora existují v Osvětimi expozice jednotlivých států, jejichž občané sem byli deportováni a přišli tu o život. Rakouská expozice byla otevřena 19. března 1978 v bloku 17.

Postupem času však sílila kritika na její vyznění, zejména na to, že se Rakousko na místě, kde byl zavražděn víc než milion lidí, neustále staví do pozice první oběti nacismu. V roce 2009 rakouská vláda rozhodla, že se expozice promění, realizace projektu trvala dlouhých dvanáct let.