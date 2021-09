Hlasovat můžete i bez očkování, vyvracejí německé úřady předvolební dezinformace. Statistici čelili kybernetickému útoku

Jedním z hlavních témat závěrečné debaty stranických lídrů byl násilný incident z minulého víkendu. Muž odmítající nosit roušku zastřelil pokladníka čerpací stanice, který ho k dodržování opatření vyzval.

Pachatel tvrdí, že ho k činu dohnala opatření proti pandemii. Vyšetřovatelé naznačují, že se radikalizoval už dřív. Měl nelegálně držené zbraně a pohyboval se ve světě konspiračních teorií.

Před fatálními dopady dění ve virtuálním světě na ten skutečný varují jak bezpečnostní složky, tak odborníci. Před volbami se sice objevují dezinformace útočící na politiky, téma pandemie ale konspiracím dominuje.

„Dezinformační kampaně se pokusily naznačovat, že se vláda pokusí využít koronavirové pandemie k tomu, aby některým lidem v podstatě znemožnila jít volit – že například budou smět ve volebních místnostech hlasovat jen lidé očkovaní,“ upozornil zpravodaj ČT v Německu Martin Jonáš.

To ale samozřejmě není pravda, protože volební právo je jedním ze základních ústavních práv, a úřady se snaží, aby přístup občanů do volebních místností byl co možná nejvíc bezproblémový. „Takže nemusí být naočkovaní, nemusí být otestovaní. Co ale musejí dodržovat, jsou hygienická pravidla, jako je odstup a nošení roušek,“ vysvětlil Jonáš.

Nejvíc dezinformací cílí na Baerbockovou

Předvolební dezinformace cílí i na politiky, jejich největší část, celá čtvrtina, na kancléřskou kandidátku Zelených Annalenu Baerbockovou.

„Dezinformační kampaň měla zdiskreditovat její osobu i na té nejprimitivnější úrovni, když se ji pomocí montáží snažila prezentovat jako bývalou erotickou modelku. Ale útoky proti této straně probíhaly i na sofistikovanější úrovni – mixováním reálných bodů z programu a fikce,“ dodává Jonáš s tím, že se dezinformace snaží Zelené vykreslit jako stranu, která prosazuje jakousi „ekologicko-socialistickou utopii“, kde zavládnou vysoké daně a nedostupné ceny energií.

Proti této straně byla také zaměřena kampaň s názvem „Pověste Zelené“, která vyzývala k fyzické likvidaci politiků Zelených a za níž stála organizace neonacistů. Plakáty se objevily v Bavorsku a v Sasku, v obou zemích soudy kampaň zakázaly. V Bavorsku kampaň zakázal už prvoinstanční soud, v Sasku až soud odvolací.