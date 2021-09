Vztah s Francií je pro Brity nesmírně významný, chlácholí Johnson popuzenou Paříž

„Naše láska k Francii je nevyvratitelná,“ ujistil premiér v neděli pozdě večer novináře na palubě letadla směřujícího do New Yorku. V rámci cesty do Spojených států se Johnson má setkat s americkým prezidentem Joem Bidenem a zúčastnit se zasedání Valného shromáždění OSN.

Austrálie ve čtvrtek oznámila, že odstoupí od mnohamiliardové smlouvy na výrobu konvenčních ponorek, kterou uzavřela s francouzskou firmou Naval Group v roce 2016. Místo toho hodlá postavit nejméně osm ponorek na jaderný pohon, což má umožnit nově oznámený bezpečnostní pakt mezi Austrálií, Británií a Spojenými státy.