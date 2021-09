O povolení k pobytu v Británii požádalo asi 73 tisíc Čechů

S tím nesouhlasí ředitel České obce v Británii Tomáš Kostečka. Podle Kostečky by se mohlo do České republiky vrátit až sedm tisíc lidí, kteří na status usedlíka nemají nárok nebo neumí nárok doložit. „I přes veškeré snahy České obce a partnerských organizací těmto osobám pomoci odhadujeme, že celkový návrat osob dotčených brexitem by mohl být okolo šesti až sedmi a půl tisíce,“ řekl ČT Kostečka.

České úřady podle vyjádření velvyslanectví v Londýně takové případy neevidují. „Velvyslanectví v současné době nemá informace o českých občanech, kteří by byli nuceni opustit území Velké Británie z důvodu nepodání žádosti či absence dokumentů,“ uvedl pro ČT mluvčí velvyslanectví v Londýně Michal Žižlavský. Podle Davidové by počet takových lidí neměl překročit několik desítek. „Mělo by se jednat řádově o desítky nebo možná až stovky občanů, kteří buď o povinnosti nevědí, nebo se jim zatím nepodařilo shromáždit potřebné podklady,“ říká.

Podle Kostečky hrozí lidem, kteří by byli nuceni se po několika letech vrátit do České republiky, problémy s integrací. „Vzhledem k faktu, že tyto osoby jsou převážně z řad zranitelných a těch, mezi kterými je slabá vybavenost podobné situace řešit, obáváme se ztížené integrace do českého prostředí,“ říká Kostečka. Nejkritičtější by podle něho mohla být integrace dětí do českých škol. Děti narozené v Británii českým rodičům mají české občanství, jejich česká kulturní a jazyková vybavenost je ale podle Kostečky nízká.