Generál chránil jaderné zbraně, aby je Trump nemohl použít, píše novinář Woodward v nové knize

Dalším bodem, který přesvědčil Milleyho k akci, byly události 6. ledna, kdy radikální stoupenci Trumpa pronikli do sídla Kongresu. Mnozí pak tvrdili, že je k tomu podnítil svými projevy sám Trump.

Milley byl nejvyšším vojenským poradcem Trumpa a zároveň předsedou sboru náčelníků štábů (ve funkci je i nyní). Dospěl k názoru, že bývalý americký prezident po prohraných volbách upadl do vážné duševní krize. „Křičel na úředníky a konstruoval si vlastní alternativní realitu o nekonečných volebních spiknutích.“

Milley proto na 8. ledna svolal tajnou schůzku ve své kanceláři v Pentagonu, aby přezkoumal postup při vojenském zásahu, včetně odpálení jaderných zbraní.

V rozhovoru s vysokými vojenskými představiteli, kteří mají na starosti Národní centrum vojenského velení (National Military Command Center, tedy „war room“ Pentagonu), jim Milley nařídil, aby bez jeho vědomí od nikoho nepřijímali rozkazy.

„Nikdy nevíte, co je prezidentův spouštěcí bod,“ řekl tehdy Milley podle knihy svému kolegovi.

Třetí Woodwardova kniha o Trumpově prezidenství

Kniha je založena na více než 200 rozhovorech s přímými účastníky a svědky a vykresluje mrazivý obraz Trumpových posledních dnů v úřadu, píše server televize CNN. Je to už třetí Woodwardova kniha o Trumpově prezidentství - ve funkci byl od 20. ledna 2017 do 20. ledna 2021.

Dílo rovněž zahrnuje exkluzivní reportáže o událostech předcházejících 6. lednu a Trumpově reakci na průnik do Kapitolu. Obsahuje i nově odhalené detaily o Trumpově střetu v Oválné pracovně 5. ledna s jeho viceprezidentem Mikem Pencem. Woodward a Costa získali dokumenty, kalendáře, deníky, e-maily, zápisky ze schůzek, přepisy a další záznamy, uvádí CNN.

Woodward o Trumpovi již dva bestsellery napsal. Jeden titul má název Strach: Trump v Bílém domě (Fear: Trump in The White House) a druhou knihu autor nazval Rage (Vztek), zmínila agentura ČTK.

V roce 1976 Woodward se svým tehdejším kolegou z WP Carlem Bernsteinem napsal bestseller Poslední dny (The Final Days) věnovaný závěrečným měsícům vlády prezidenta Richarda Nixona. Oba reportéři se předtím zasloužili o rozkrytí aféry Watergate, která ve finále vedla k Nixonově rezignaci.

Uklidňování Číny

Server listu The New York Times pak z knihy Woodwarda a Costy zmínil pasáže o tom, že Milley v posledních měsících Trumpovy vlády také dvakrát volal svému čínskému protějšku, aby ho ujistil, že Trump nemá v plánu zaútočit na Čínu ve snaze udržet se u moci a že Spojené státy nekolabují.

Americká rozvědka navíc podle knihy zjistila, že Číňané věřili, že Trump plánuje před volbami vojenský úder, aby vyvolal mezinárodní krizi. O ní by pak mohl tvrdit, že ji vyřešil. To by mu pomohlo porazit rivala v listopadových volbách a současného prezidenta Joea Bidena.

Milleyho také znepokojovala možnost, že jeden chybný krok může vést k zahájení boje mezi světovými supervelmocemi. Proto ujišťoval Peking, že Spojené státy neplánují útok na Čínu, napsal server listu The New York Times.