Nápor covidu v USA maří start školního roku. Během prvních dní jsou v karanténě tisíce dětí

V USA od začátku července roste průměrný počet nově hlášených nákaz, který se tento týden poprvé od února dostal nad 140 tisíc za den. Výrazně už vzrostly také přírůstky u bilance obětí covidu, přičemž ve čtvrtek podle deníku The New York Times (NYT) úřady v zemi s 330 miliony obyvateli oznámily celkem 1734 úmrtí, což má být nejvyšší denní součet za více než čtyři měsíce.

Zasažený je především jihovýchod země, ve státě Alabama nemocnice ve středu oznámily, že nemají žádná volná místa na jednotkách intenzivní péče.

Za absence přísných restrikcí má kromě zdravotnictví vážné problémy i školství, neboť v srpnu v mnoha státech začíná nový školní rok. V Mississippi se za první týden výuky covid potvrdil u přibližně 4500 dětí a více než dvacet tisíc se muselo uchýlit do izolace kvůli kontaktu s nakaženými. To je asi pět procent všech žáků, vyplývá z dat státního ministerstva zdravotnictví. „Zachází to dál, než co jsme zažívali… když jsme byli na předchozím vrcholu, co se týče dopadu na školy,“ uvedl státní epidemiolog Paul Byers.

Se 36 procenty plně naočkovaných obyvatel je Mississippi hned za Alabamou druhým nejméně proočkovaným státem v USA, vývoj v místním školství ale není ojedinělým úkazem, píše BBC. Ve floridském okrese Hillsborough se počet žáků a zaměstnanců s nařízenou karanténou za několik dní školy dostal nad deset tisíc, v karanténě jsou i tisíce školáků v Louisianě či Tennessee. Okres Ware v Georgii po „prudkém nárůstu“ počtu nakažených uzavřel všechny státní školy, zatímco šíření infekce donutilo k uzavírkám několik školních okrsků v Texasu.