Balkánské země si za hranicemi EU vytvoří vlastní minischengen

„Na setkání ve Skopje bylo domluveno, že od 1. ledna 2023 budou zrušeny hraniční kontroly mezi Srbskem, Severní Makedonií a Albánií,“ řekl podle srbských médií Vučić na hospodářském fóru v severomakedonské metropoli. V této souvislosti byly podepsány tři smlouvy, které mají pohyb v rámci tří signatářských zemí usnadnit.

S iniciativou balkánského minischengenu, kterou z mezinárodních hráčů podporují zejména Spojené státy, přišli Vučić, albánský premiér Edi Rama a jeho severomakedonský protějšek Zoran Zaev v říjnu 2019. Její cíl je zjednodušit život občanů a povzbudit hospodářský růst. Inspirací pro iniciativu je podle nich EU a její čtyři základní svobody pohybu – lidí, zboží, kapitálu a služeb.

Otevřený Balkán

Trojice lídrů současně vyzvala další státy západního Balkánu, aby se přidaly k projektu, který zároveň dostal nový název Open Balkan. Kosovský premiér Albin Kurti podle serveru RFE/RL účast své země v iniciativě jednoznačně odmítl s tím, že státy západního Balkánu by místo toho měly napřít úsilí o integraci do EU. Zdrženlivě se k projektu staví také Černá Hora a Bosna.

Deník Financial Times dává iniciativu minischengenu do souvislosti s frustrací balkánských států s pomalou integrací do EU. Země mají před sebou nadále úkol zreformovat svá soudnictví, hospodářství či volební pravidla, aby byly připraveny na členství v EU. Balkánští lídři naopak často považují za důvod váznoucí integrace jimi deklarované nedodržování přístupových podmínek ze strany Unie.