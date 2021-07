Keňské děti jsou zpět ve škole. Kvůli pandemii promeškaly téměř celý školní rok

Keňské ministerstvo školství dokončuje návrat mladších ročníků do škol, a to po téměř ročním přerušení výuky kvůli pandemii. V rozmezí května až července se postupně do tříd vracejí žáci prvního až pátého ročníku. Keňský institut, který má na starosti rozvoj vzdělanosti, obeslal učitele s výzvou, ve které apeluje na očkování pedagogických pracovníků. Úřad zároveň upozorňuje na dodržování hygienických opatření a zabezpečení dezinfekčních prostředků pro děti. Distanční systém výuky se v Keni navíc nemohl v době pandemických omezení plně rozvinout, narážel totiž na ekonomickou situaci v zemi, kdy školy nebo rodiče nemohli dětem zabezpečit technické vybavení pro výuku z domu.