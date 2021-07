Pomáhal rodinám zemřelých, nyní již nebude potřeba. Spolu s vojáky v Afghánistánu končí misi i kaplan Sparks

Obří vojenské letadlo Galaxy vozilo z Asie často smutný náklad. Přes leteckou základnu Dover ve státě Delaware se totiž vracejí ostatky amerických žen a mužů v uniformě, kteří v zámoří položili život. Z Afghánistánu jich za posledních dvacet let bylo 2312. Velkou část při poslední cestě domů doprovodil právě kaplan Sparks.

„Když rakev otce sedmileté dívky přenášeli z letadla do auta, zvedla plyšového medvídka, aby tátu viděl. To jsou její slova, ne moje. To vám utrhne srdce,“ vzpomínal na krušné chvíle při návratu mrtvých kaplan.

Většinu čekal radostný návrat

Drtivá většina z 1,5 milionu Američanů, kteří za dvě dekády sloužili v Afghánistánu, se však vrátila bez viditelných šrámů na těle. A mohla se shledat se svými rodinami.

Tím se podplukovník letectva David Sparks utěšuje celou dobu. S poskytováním duchovní služby padlým a jejich rodinám začal krátce po 11. září 2001. Původně chtěl setrvat půl roku. Jiní odešli, několik spáchalo sebevraždu. On emocionální nápor vydržel. A zůstal.

„Po přistání ostatky putují přímo do márnice. Po celou dobu je s nimi důstojně nakládáno,“ vysvětlil koroner americké armády Christopher Gordon.