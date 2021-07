Požár v Oregonu je tak rozsáhlý, že ovlivňuje počasí. Úřady žádají o pomoc

Ohnisko se rozprostírá v řídce zalidněné oblasti severovýchodně od města Klamath Falls. Plameny zde zatím zachvátily zónu o rozloze asi čtrnáct set kilometrů čtverečních, což je více než dvojnásobek velikosti Národního parku Šumava. Pod kontrolou byl Bootleg Fire v pondělí zhruba ze čtvrtiny, na zásahu proti němu se podílely už přes dvě tisícovky hasičů.

Velikostí se požár řadí na čtvrté místo v historických tabulkách Oregonu, poznamenává AP. Dosud nejrozsáhlejší požár zaznamenal severozápadní stát USA v roce 2002, kdy takzvaný Biscuit Fire spálil skoro dva tisíce čtverečních kilometrů.

Bootleg Fire je nyní tak výrazný, že si vytváří vlastní počasí, píše v pondělním článku deník The New York Times. „Oheň je tak velký a generuje tolik energie a extrémního horka, že to mění počasí,“ vysvětluje mluvčí oregonského úřadu pro lesnictví Marcus Kauffman. „Za normálních okolností počasí určuje, co bude dělat požár. V tomto případě požár určuje, co bude dělat počasí,“ pokračuje.

Minimální škody

Ve srovnání se svým mimořádným rozsahem zatím Bootleg Fire způsobil jen minimální majetkové škody. Zničil asi sedmdesát obytných domů a stovku dalších stavení a za silného větru se šířil na sever a východ, tedy směrem pryč od větších obcí. Kouř z tohoto požáru a desítek dalších, které na americkém západě hoří, ovšem přikrývá velkou část amerického území a zhoršuje kvalitu vzduchu i na východním pobřeží nebo v oblasti Velkých jezer.