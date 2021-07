Jihoafrická republika nasadila do nepokojů po uvěznění exprezidenta Zumy 25 tisíc vojáků

Armáda do akce nasadila nejvíc vojáků od konce apartheidu a povolala i 12 tisíc rezervistů, napsala agentura AP.

Vojáky na místa, kde budou nasazeni, rozvážela nákladní auta, obrněné vozy i vrtulníky. Nejvíc jich bude v ohniscích nepokojů v provinciích KwaZulu-Natal a Gauteng. Právě v tamních chudinských částech byly protesty v minulých dnech nejbouřlivější. Ve městech přerostly v rabování a vykrádání obchodů. I v ostatních částech JAR, které byly klidnější, je policie v pohotovosti.

Zumu do vězení poslal ústavní soud za to, že nespolupracoval s vyšetřovací komisí, která se zabývá případy korupce z let, kdy byl prezidentem i viceprezidentem. Hlavou státu byl Zuma v letech 2009 až 2018. Obvinění odmítá.

Podle čtvrtečních agenturních zpráv se podařilo obnovit klid v Gautengu, kde leží největší jihoafrické město Johannesburg. V ulicích je vidět mnoho policistů i vojáků, armáda střeží největší nákupní centrum v Sowetu. V Johannesburgu ale zůstalo mnoho obchodů zavřených. Dobrovolníci odklízeli rozbité sklo a další odpad, který za sebou nechal rabující dav.

Nová ohniska

Další nepokoje jsou ale hlášeny ze Zumovy domovské provincie KwaZulu-Natal. Po žhářských útocích tam podle AP doutná několik továren a skladů. Pokračovaly také útoky na obchody. Policie odklidila zátarasy na silnici mezi Johannesburgem a Durbanem.

Prezident Cyril Ramaphosa v pondělí povolil nasadit k potlačení nepokojů 2500 vojáků, vláda tento počet následujícího dne zdvojnásobila, ale ministerstvo obrany později oznámilo, že bude nasazeno 25 tisíc vojáků. Rezervisté se měli hlásit do čtvrtečního rána.

Agentura AFP naspala, že většina lidí pomoc vojáků vítá, protože dav má podle nich z vojáků větší respekt než z policistů.