Mise v Afghánistánu omezila terorismus, tvrdí Landovský a Kohout. Lipavský ji srovnal s Vietnamem

14. dubna 2021 - Nový americký prezident Joe Biden oznámil, že USA začnou společně se spojenci stahovat vojáky z Afghánistánu od 1. května. Ze země pak definitivně odejdou do 11. září, tedy do 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington, kvůli nimž invazi původně zahájily. Jednotky NATO zahájí odchod z Afghánistánu rovněž 1. května, spojenci jej koordinují s USA. Potrvá několik měsíců, shodli se alianční ministři obrany.

Velvyslanec České republiky při NATO Jakub Landovský uvedl, že spojenci udělali maximum pro to, aby afghánská národní armáda dokázala udržet v zemi pořádek. Stahování se blíží ke konci a je připravená nová etapa spolupráce na nevojenském základě. „Ale je velkou otázkou, jak bude vypadat bezpečnostní situace,“ dodal.

Podle něj američtí velitelé udělali maximum, aby zanechali afghánskou armádu v co nejlepší pozici. „Teď už je to o její bojové morálce“. Ocenil „neuvěřitelnou spořádanost“ stahování spojeneckých sil ze země. Česko se nemá za co stydět, řekl s tím, že připomněl oběti i značné investice. K dalšímu vývoji řekl, že pro rovnováhu v zemi by bylo dobré, pokud by armáda zaznamenala nějaké úspěchy, aby v partii s Tálibánem hrála důstojnou roli.

Kohout: Nebyla to prohra

Kohout, který byl náměstkem ministra zahraničních věcí, uvedl, že boj s terorismem je permanentní a situace v zemi se úplně nezlepšila. Misi zhodnotil slovy „nebyla to prohra“.

Za největší chybu považuje to, že spojenci přicházeli s myšlenkami ohledně demokracie či lidských práv, které neodpovídaly kmenovému uspořádání v zemi, vlivu islámu, silným sousedům i výrobě opia v zemi.

Diplomat dodal, že správný čas se stáhnout nebyl vlastně nikdy. Někteří odborníci, s nimiž mluvil, hovořili o čase před osmi lety, jiní před 12 lety. Další vývoj bude záležet i na postoji dalších zemí, Ruska, Íránu či Číny.

Lipavský má pochybnosti o síle kábulské vlády

Poslanci Lipavskému připadá jako nejtrefnější přirovnání současného odchodu ze země odchod USA z Vietnamu. Vyjádřil skepsi k tomu, zda se bude centrální kábulská vláda schopna dále udržet. Považuje ji za velmi slabou, když se jí nedařilo udržovat kontrolu nad Afghánistánem ani v době masivní vojenské přítomnosti Američanů.

Skeptický je i k možnostem následného politického dialogu. Nevěří, že dojde k přijatelnému kompromisu například v otázce práv žen.

Kohout k tomu řekl, že Česko stojí za kábulskou vládu. „Je to naše odpovědnost, nainvestovali jsme velké peníze, padli tam i naši vojáci,“ řekl s tím, že není důvod současnou situaci srovnávat s vietnamskou válkou.