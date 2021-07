Litva otevře nový tábor pro migranty, přicházejí přes Bělorusko. U hranice pokládá ostnatý drát

Pomáhá Frontex i Polsko

Agentura EU pro ochranu hranic (Frontex) v pondělí oznámila, že vyhoví žádosti Vilniusu o pomoc a v příštích dnech pošle do této pobaltské země další své pracovníky a hlídková auta a rovněž odborníky, kteří budou mít za úkol u migrantů zjišťovat informace o zapojení kriminálních sítí do migrace. Frontex už poslal první zaměstnance a vybavení do Litvy 1. července, poznamenala agentura Reuters.

Litvě už nabídlo jako pomoc svých 25 vojáků také Polsko.

Zpravodaj uvedl, že v Litvě už platí mimořádný stav, který zpřísňuje pravidla pro migranty přicházející z Běloruska. Už se nebudou moci volně pohybovat po zemi jako dosud, nyní budou muset pobývat v detenčních centrech či stanových táborech.

Lukašenko prý trestá Litvu i celou EU

Mathé dodal, že Litevci u příchozích našli dokumenty, které je zvou do Běloruska. Z výpovědí zadržených pak vyplývá, že k hranici je na běloruské straně dovážejí autobusy.

Vilnius se domnívá, že tato organizovaná akce má být trestem za to, že Litva podporuje běloruskou opozici i za to, že se připojila k sankcím EU vůči Minsku.

Běloruský režim vedený Alexandrem Lukašenkem zároveň míří i na další státy EU, protože migranti uvádějí, že chtějí do Německa či západní Evropy.

Vzniká nový tábor pro 500 migrantů

„Tento týden otevřeme tábor v (obci) Dieveniškés, kde se vejde 500 lidí,“ uvedla litevská ministryně vnitra. Zařízení se podle mluvčí resortu bude rozkládat kolem nepoužívané školní budovy a později ho úřady rozšíří o stany či dočasné přístřešky.

Bude se tak nacházet v litevském výběžku, který je z naprosté většiny obklopen běloruským územím, a se samotnou Litvou ho spojuje 2,5 kilometru široký pás země.

„Díky odlehlosti bude snazší zajistit bezpečnost,“ poznamenala mluvčí Lina Laurinaitytéová.

Hlavní detenční zařízení je už plné

V letošním roce překročilo nelegálně hranici z Běloruska do Litvy na 1676 osob, z nichž 1057 přišlo v červenci, vyplývá z informací litevské pohraniční stráže. Přibližně polovina příchozích uvedla, že pochází z Iráku.

Hlavní detenční zařízení ve městě Pabrade je podle Reuters plné a další příchozí úřady přechodně ubytovávají na různých místech podél hranic.

Lukašenko podle Reuters uvedl, že jeho země nyní střeží hranice do té míry, do jaké je to pro ni výhodné a tak, jak si to může dovolit.