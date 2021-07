Nevítaní hosté kazí Izraelcům léto na plážích

I když léto vrcholí, izraelské pláže se brzy začnou vylidňovat. Důvodem jsou majestátní, až půlmetrové medúzy. K břehům Izraele připlouvají zhruba koncem června a zůstávají po několik týdnů.

Vznikla kvůli nim i speciální mapová aplikace, do které se hlásí jejich výskyt. Okurkové sezoně by se tak dalo v Izraeli říkat medúzová, protože debaty o tom, zda se ke břehům blíží větší množství těchto živočichů, už tradičně patří k létu. „Velmi to pálí a jde z nich strach. Nechodím se koupat, když se vyskytují medúzy,“ hlásí Izraelka Orit.

Na žahnutí medúzou se neumírá, ale může být hodně nepříjemné a zanechává spáleniny a jizvy na kůži. Často to zažívají sportovní plavci nebo surfaři, kteří do vody chodí celoročně.

Na lidi medúzy neutočí, žahnutí je jejich reflex. „Tuto schopnost používají pro získávání stravy. Žahají tím drobné mořské organismy, kterými se živí. A toto je způsob, jakým je omračují,“ vysvětluje přírodovědec z Haifské univerzity Dror Angel.

Medúz je stále víc, k Izraeli se nechávají přivézt

Medúzy se u Izraele vyskytovaly i dřív, ale v posledních letech jich přibývá. Jedním z důvodů je Suezský průplav, který umožňuje migraci organismů z Indického oceánu do Středozemního moře. „Medúzy nejsou většinou dobrými plavci, takže se musí nechat odvézt. Tudíž se sem dostávají ve vodních zátěžových nádržích lodí,“ dodává Angel.

Medúzy ovšem nejsou tím nejhorším, co může izraelské pobřeží potkat. Zdejší pláže se ještě vzpamatovávají z únorového úniku ropných látek. V písku jsou stále občas vidět hrudky z dehtu a odborníci teprve zjišťují, jaké dopady to bude mít na podmořský život.