Merkelová hájí návrh na summit EU s Putinem. Vzájemné vztahy jsou nejhorší od konce studené války

Kritici: Příliš velký ústupek

Plán přišel krátce po summitu Biden - Putin, který se uskutečnil v půli června v Ženevě. Oba protagonisté ho označili za konstruktivní, i když ne přelomový. Podobný krok ze strany sedmadvacítky by byl ale podle kritiků až příliš velkým ústupkem, který by změnit chování ruského prezidenta nedonutil.

„Pokud by to bylo tak, jak je navrženo, znamenalo by to, že Rusko anektuje Krym, Rusko vede válku na Donbasu a Evropa pokrčí rameny a snaží se o dialog,“ uvedl lotyšský premiér Krisjanis Karins.

Berlín tvrdí, že s nápadem summitu mezi Unií a Ruskem přišel hlavně proto, aby sedmadvacítka jednala s Putinem jako celek, a nikoliv každý stát zvlášť, což může podle Merkelové Unii ve finále oslabit.