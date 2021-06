Betrand se natahuje po Elysejském paláci. Regionální volby ve Francii předestřely favority těch prezidentských, píše tisk

Média se o Pécresseové nejčastěji zmiňují jako o pracovité, rázné a schopné ženě. Po víkendových volbách se o ní stále častěji zmiňují také jako o možné pravicové kandidátce v prezidentských volbách. Staronová předsedkyně regionální rady Île-de-France totiž získala zhruba 45 procent hlasů, a zajistila si tak pohodlnou většinu k vládnutí v regionu.

Politička v průběhu koronavirové pandemie podle médií velmi obratně komunikovala o zaváděných opatřeních a dovedla veřejnost přesvědčit, že dobré výsledky jsou právě její zásluhou. Popularitu jí zvýšila i omezení, jako třeba zmrazení růstu cen za karty na veřejnou dopravu nebo počítače pro střední školy. Opozice nicméně její počínání označovala za „drzé“ a tvrdila, že vydává za svůj úspěch i již dříve zavedená opatření.

Dlouholetý zkušený politik Xavier Bertrand se k výsledkům nynějších voleb vyjádřil jako první. Využil tak pozornosti francouzské veřejnosti, než se přesunula před obrazovky s přenosem zápasů z fotbalového mistrovství Evropy, konstatuje server Politico. Z regionu Hauts-de-France se ziskem přes 52 procent hlasů míří Bertrand rychlými kroky k prezidentským volbám. Svou kandidaturu bývalý republikán oznámil již dříve.

Regionální volby mohou předpovědět favority těch prezidentských

Regionální hlasování podle zahraničního zpravodaje Jana Šmída pomohlo nastínit, jak budou zhruba probíhat prezidentské volby v roce 2022. Z předběžných výsledků to totiž vypadá, že jedním z favoritů je, kromě dosavadního prezidenta Emmanuela Macrona a předsedkyně Národní fronty Marine Le Penové, právě Bertrand.

„Poslední průzkumy ukazují, že kdyby se prezidentské kolo konalo teď, Macron by získal 26 procent, Le Penovou by volilo 24 procent voličů a Betrama dvacet. To znamená, že zatímco dříve se očekávalo, že by to mohl být souboj mezi Le Penovou a Macronem, teď toho velmi zřetelně vstupuje Bertrand,“ popisuje Šmíd.