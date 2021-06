Počet obětí po zřícení domu na Floridě stoupl na pět, 156 lidí se pohřešuje

Čekání na informace

Na pravidelné informace o svých příbuzných a záchranných pracích čeká v nedalekém hotelu zhruba dvě stě lidí. Když jim oficiální představitel řekl o posledním nalezeném těle, propukli lidé v sále v pláč.

Dva lidé, kteří pod podmínkou zachování anonymity hovořili s reportéry AP, uvedli, že čekání je mučivé. Několik rodin, které jsou podle nich frustrovány pomalým tempem záchranných operací, požadovalo povolení, aby mohlo jít přímo k sutinám.

Mezi těmi, kdo doufají v dobré zprávy, je také Rachel Spiegelová, jejíž 66letá matka Judy žila v 6. patře budovy. „Vím, že moje máma je bojovnice. Vím, že nás miluje a nechce to vzdát. Ale je to už třetí den, takže je to těžké,“ řekla Spiegelová.

Dům se částečně zhroutil v noci na čtvrtek, zatímco jeho obyvatelé spali. Příčina neštěstí zatím objasněna nebyla. V roce 2018 však technická zpráva upozornila na zásadní poškození ve struktuře budovy v okolí bazénu a praskliny a drolení zdí v podzemní garáži. Zpráva byla součástí přípravných prací společnosti, která prováděla povinnou inspekci budovy po 40 letech.