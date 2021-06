Je pár hodin na svobodě a už spřádá plány. Oriol Junqueras sní o samostatném Katalánsku od dětsví

Před brány věznice vyšli propuštění separatisté s nápisem „Svobodu pro Katalánsko“ a regionální vlajkou, za chvíli se octili v obležení novinářů a svých blízkých. Za mřížemi strávili více než tři roky. Byl mezi nimi i nepřehlédnutelný Oriol Junqueras – nejen kvůli své fyzické, ale hlavně politické váze.

„Vězení nás nezlomilo. Naopak posílilo naše přesvědčení,“ zněla jeho první slova.

Jako místopředseda katalánské vlády byl hlavní postavou, která řídila referendum o nezávislosti v říjnu 2017. Přes rozhodnutí soudu, že je takové hlasování nezákonné. Zúčastnilo se ho 42 procent lidí.

Junqueras v čele s tehdejším katalánským premiérem Puigdemontem šli ještě dál. A jejich poslanci odhlasovali nezávislost svého regionu na Španělsku. Slavilo se tehdy nejen v parlamentu, ale i před ním. Jenže zhruba stejný počet Katalánců byl a je proti. Otázka nezávislosti rozštěpila společnost na dvě poloviny.

Strana posiluje

Krajní levici vede Junqueras už deset let. A jeho tvář nezmizela z politických mítinků ani po nástupu do vězení. Junquerasova strana od té doby posiluje. Nejen v Katalánsku. Ve španělském parlamentu nepřímo umožnila vznik současné vlády Pedra Sáncheze, která separatisty teď omilostnila. Za to si premiér vysloužil vlnu kritiky od opozičních stran.

Samostatnost svého regionu podporuje Junqueras od osmi let. A nic na tom nezměnil pobyt ve vězení. „Náš sen o Katalánské republice se stane pravdou. Hurá! Svobodné Katalánsko!“ prohlašoval.

Omilostněním si Madrid slibuje uklidnění napětí v Katalánsku. A opětovné navázání dialogu s Barcelonou. „Uvěznění lidé nikdy nebyli potrestaní za své myšlenky, ale za své činy proti demokratickým zákonům,“ vysvětlil Sánchez.

A proto Junqueras změnil za poslední tři roky taktiku. Milostí už neopovrhuje, ale označuje ji za vítězství separatismu. A vzdal se myšlenky jednostranného vyhlášení nezávislosti. Nové referendum chce tentokrát uspořádat po dohodě s Madridem. Ten ho ale nadále odmítá.