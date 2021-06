Pandemie ve světě: Portugalsko zakazuje cesty do Lisabonu, v Moskvě přibývá nakažených

Portugalsko kvůli narůstajícím počtům nakažených zavádí přísnější opatření. „Vláda rozhodla, že znovu přes víkendy zavede zákaz pohybu do Lisabonu a z něj,“ sdělila mluvčí portugalské vlády Mariana Vieirová.

Omezení se nevztahuje na lety na lisabonské letiště a na pracovní cesty. Projíždějící řidiči mají podle policie většinou pádné důvody, proč hranice portugalské metropole překračují. „Navzdory nedávnému oznámení řidiči pravidla znají a o zákazu cestování do Lisabonu vědí,“ prohlásil mluvčí Národní republikánské gardy Luis Canhoto.

Desetimilionová země zaznamenala za posledních 24 hodin víc než tisícovku nakažených. Ne všichni řidiči s nařízením vlády souhlasí. „Virus je tu celý týden. Dávalo by smysl, kdyby lidé byli opatrní při všem, co dělají. Ale když se to týká pouze víkendu, myslím, že takové opatření nebude mít větší efekt,“ řekl řidič Sergio Ribeiro.

Na cestu do Chorvatska stačí občanka či pas

Kýžený efekt naopak opatření, alespoň prozatím, přinesla v Chorvatsku. Češi už tam proto mohou cestovat jako před pandemií. Na cestu k moři jim stačí občanský průkaz nebo cestovní pas. Negativní test nepotřebují. Od července se jim přesto může hodit.

„Lidé, kteří byli očkováni, kteří nemoc prodělali nebo kteří mají negativní test, se budou moci účastnit akcí, aniž by museli dodržovat zvláštní epidemiologická opatření,“ sdělil chorvatský ministr vnitra Davor Božinović.

Turistům chorvatské úřady i nadále doporučují vyplňovat příjezdový formulář kvůli snadnějšímu a rychlejšímu odbavení na hranicích. Certifikát o testu nebo očkování by pak měl zajistit dovolenou bez větších omezení.

V Moskvě se denní přírůstky ztrojnásobily

Moskva má naopak za uplynulý den rekordních 9120 zjištěných případů nákazy novým koronavirem, v celé zemi se objevilo dalších 17 906 případů nákazy. Metropole tak hlásí rekordní denní přírůstek už druhý den po sobě, v pátek tam úřady oznámily 9056 případů nákazy. Metropolitní vedení proto už v pátek zpřísnilo karanténní opatření a prodloužilo ta stávající.

Nejrozlehlejší země světa, kde žije přibližně 146 milionů lidí, eviduje od vypuknutí pandemie celkem 5,29 milionu potvrzených případů nákazy. V Moskvě se denní přírůstky za necelé dva týdny ztrojnásobily. Tamní úřady v pátek ve snaze omezit šíření viru mimo jiné zakázaly shromáždění více než 1000 lidí a prodloužily omezení pro venkovní divadla, hřiště či dětské koutky v nákupních centrech. Restaurace, kavárny a kluby budou dál muset být zavřené v době od 23:00 do 06:00.

K šíření koronaviru podle úřadů přispívají hlavně nové mutace viru a nedostatečná proočkovanost obyvatel. Moskevské úřady proto ve středu nařídily povinnou vakcinaci proti covidu-19 pro pracovníky ve službách, aby zajistily nejméně šedesátiprocentní proočkovanost této skupiny. V pátek úřady oznámily, že nemocnice v metropoli nebudou poskytovat rutinní zdravotní péči pacientům, kteří nejsou očkovaní. Ošetří pouze urgentní případy či nemocné s rakovinou nebo chorobami krve, uvedl server The Moscow Times. Výjimkou budou rovněž pacienti, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu očkováni být nemohou.