Navalnyj označil Putina za patologického lháře. O opozičníkovi mluvil i Biden

Že ho rodina a spolupracovníci nechali převézt do Německa, se přitom sám dozvěděl až poté, co se probudil z umělého spánku – více než dva týdny od otravy.

Navalného zdravotní stav se ve vězení zhoršuje. Držel také hladovku. Jméno opozičníka mělo padnout i při samotném jednání Putina a Joea Bidena. Šéf Bílého domu odpověděl na otázku jednoho z přítomných novinářů, co by následovalo, pokud by Navalnyj ve vězení zemřel. „Jasně jsem mu řekl, že věřím, že důsledky toho by pro Rusko byly zničující,“ sdělil Biden.

S tvrdým postupem úřadů se v posledních týdnech nepotýká jen Navalnyj, ale také jeho spolupracovníci z Fondu boje s korupcí. Moskevský soud ho označil za extremistickou organizaci a zakázal jeho činnost. Podle některých odborníků se tak Kreml snaží potlačit kritiky před zářijovými volbami do Státní dumy.