Poloviční vítězství EU ve sporu s AstraZenecou. Firma má dodat 50 milionů dávek vakcíny do září

Rozhodnutí přichází v době, kdy stále více unijních zemí výrazně omezuje používání vakcíny od AstraZenecy zvláště u mladších lidí, a to kvůli obavám, že v ojedinělých případech mohou způsobovat krevní sraženiny.

Komise zažalovala britsko-švédskou společnost kvůli tomu, že dlouhodobě nedodává přislíbené množství očkovacích preparátů. EK pro členské státy objednala 300 milionů dávek vakcíny s dodáním do konce června. AstraZeneca ale už v dubnu avizovala, že do konce druhého čtvrtletí stihne dodat jen asi sto milionů dávek, přestože Komise požadovala nejméně 120 milionů dávek.

Soud stanovil kalendář dodávek na nejbližší tři měsíce. Firma podle něj má poskytnout členským zemím EU do 26. července patnáct milionů dávek, do 23. srpna dalších dvacet milionů a do 27. září ještě patnáct milionů. Pokud AstraZeneca termíny nedodrží, bude muset zaplatit deset eur (255 Kč) za každou zmeškanou dávku.