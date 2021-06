Na vyhledávání nášlapných min nasazuje Kambodža vycvičené krysy

Kambodža byla poznamenána desetiletími občanské války. Pozůstatkem této historie jsou tisíce aktivních položených min po celé zemi. Odhaduje se, že výbušniny jsou rozloženy na ploše více než jeden tisíc kilometrů čtverečních. Armáda má pro vyhledávání min zajímavého pomocníka, a to krysu. Z Tanzanie, kde hlodavci prodělali intenzivní výcvik, bylo nedávno dovezeno dvacet afrických obřích krys. „Se všemi se snadno pracuje a je jim jedno, kdo se stane jejich krysovodem,“ uvedla instruktorka So Malen během cvičení pro sedm nových krysovodů. So Malen dodala, že „nejdůležitější je, že tito tvorové jsou inteligentní a nekoušou“.