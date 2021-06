SLEDUJTE: Netušíme, jaký svět bude. Potřebujeme flexibilní mladé lidi, řekl ČT britský princ Edward

Jak jste prožíval emocionální reakci na úmrtí Jeho královské Výsosti prince Philipa? Pohřeb na hradě Windsor za přísných protikoronavirových opatření sledovaly po celém světě miliony lidí.

Ano. Byly to mimořádné okamžiky, myslím, že nás všechny trochu zaskočil rozsah toho, jak hezky na něj lidé vzpomínali, i hloubka všech zveřejňovaných nekrologů. Bylo to mimořádné a přicházelo to od lidí z celého světa. Víte, je poněkud tragické, že se tolik lidí dozvědělo mnohem víc o jeho životě, zejména v jeho mladším věku, až poté, co odešel, a teprve pak si začali uvědomovat, jak výjimečný život vedl. A ten zcela výjimečný vliv, který měl na množství různých aspektů života společnosti.

Co pro vás princ Philip znamenal jako vzor? Nejen pro Vás, ale i pro královskou rodinu. A mohl byste mi říct víc o tom, jaký vlastně byl jako otec?



Ha! Kolik máte času? Ono je to tak, že všichni známe vlastní rodiče, ale vnímáme je úplně jinak než všichni ostatní. A teprve až se sami stanete rodiči, tak si začnete uvědomovat, čemu jste vy sami vystavovali vlastní rodiče. Ale ano… On byl…. On byl prostě tím, čím byl. Byl to náš otec, takže… Ale při všem tom jeho pracovním vytížení vždy byla určitá doba, kdy dával jednoznačně najevo, že je doma, že je k dispozici, a vždycky nás povzbuzoval, vždy nás inspiroval a to byl přesně jeho styl. Chtěl dopřávat lidem rozlet. Umožňovat, aby převzali odpovědnost za vlastní činy, aby si sami určovali svou cestu, myslím, že to byl jeho styl.

Mluvil s Vámi někdy o tom, co zažil za druhé světové války? A musím říct, že šlo o hrdinské chování v boji.



Víte, on byl ten nejskromnější člověk, jakého znám. On o tom vlastně s námi ani nechtěl nikdy mluvit, byl, myslím, naprosto klasickou ukázkou lidí té generace. Mluvil o tom se svými vrstevníky, protože ti to zažili, a on měl pocit, že tomu porozumí. Když jsme o tom mluvili my, byl určitý okruh věcí, o kterých se zmiňoval, ale ne o všem. A jako všichni ti lidé, a i dnes, lidé, kteří prokázali nesmírnou statečnost, oni vždycky poznamenají, že tam byl někdo další, kdo byl ještě statečnější.

To je opravdu zajímavé. Například na bitevní lodi Valiant zažil těžký útok bombardérů Stuka. V červnu 1943 pomohl zachránit před bombardováním bitevník Wallace ve Středozemním moři. A byly tam ještě další činy. To opravdu považuji za fascinující. On ale nebyl nikdy z těch, kdo by chodili kolem a říkali: toto jsem dokázal. Proto mě zajímalo, jestli o tom s Vámi někdy mluvil…



Ne, ne, to byl jeho styl, nebyl by to on, neměl to v povaze. Takže jak říkáte. Mnoho lidí odhalilo fascinující příběhy z tohoto období jeho života. A myslím, že to i vneslo dost pochopení do způsobu, jakým uvažoval a jednal.

Letos si připomínáme 25 let od oficiální a historické návštěvy České republiky, spolu s Jejím Veličenstvem královnou. V Praze v roce 1996 princ Philip vzdal čest padlým českým letcům u památníku královského letectva RAF, který vytvořil sochař a válečný veterán Franta Bělský. On byl také jediným sochařem, který za studené války portrétoval čtyři generace královské rodiny. A já vím, že vy jste byl osobně v 80. letech na Horse Guards Parade v Londýně u odhalení sochy lorda Mountbattena od Bělského. Jak důležitý byl pro vašeho otce prince Philipa fakt, že Češi byli součástí RAF a dalších britských sil za 2. světové války?

Bylo to nesmírně důležité. I když on byl v námořnictvu, každý v takové době oceňuje to výjimečné množství lidí z řad spojenců, kteří přišli do této války bojovat. V tomto ohledu to byla válka jako málo jiných. Bylo to opravdu výjimečné. Je to něco, co pravděpodobně mnoho lidí v té době nevědělo, vyšlo to všeobecně najevo až mnohem později, ty počty mladých mužů, kteří unikli z Evropy a přišli se připojit k britským silám.

A byli mimořádně stateční. Účastnili se… byli to letci, mnoho se jich zapojilo také jako obsluha bombardérů, to byla strašná existence, a také dost se jich zapojilo do toho, co bychom dnes nazvali speciálními silami, a pracovali na zvláštních operacích. Vraceli se do svých původních vlastí, to bylo neskutečně hrdinské, aby tam zakládali skupiny odporu a poskytovali zpět tajné informace. Bylo to naprosto mimořádné, co ti lidé dokázali, opravdu mimořádné.