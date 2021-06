Únos Prataseviče vzbudil zájem EU o Bělorusko. Nikdo neví, kdo bude dalším cílem, tvrdí Cichanouská

Premiéři a prezidenti unijních zemí už v květnu ostře odsoudili nucené přistání civilního letu v Minsku, po němž běloruské úřady zatkly novináře a kritika režimu Prataseviče s jeho partnerkou. Sedmadvacítka v reakci na to vykázala běloruské aerolinie Belavia z evropského nebe a vyzvala unijní letecké společnosti, aby se vyhýbaly tamnímu vzdušnému prostoru.

Evropská unie i další demokratické země podle ní však nyní chápou, že Lukašenko nepředstavuje hrozbu jen pro Bělorusy, ale i pro občany z jiných zemí. To dává naději, že reakce ještě zesílí, řekla opoziční lídryně.

„K únosu došlo proto, že Lukašenko cítil, že si to může dovolit. Mezinárodní společenství totiž od prosince o situaci v Bělorusku na konferencích a u kulatých stolů nemluvilo. A také se v té době nezavedly žádné sankce. Režim si to vyložil tak, že když mu nikdo nevěnuje pozornost, může si dělat, co chce,“ podotkla Cichanouská.

Režim chce rozdělit společnost

Pratasevič se minulý týden objevil v běloruské státní televizi, kde se v slzách doznal k organizování protivládních protestů. Také řekl, že Lukašenka jako hlavu státu respektuje. Pratesevičova rodina a opozice nicméně uvedly, že rozhovor byl veden pod nátlakem.

„Je v horší situaci, než jsem byla já. Mě nemučili, jeho určitě ano. Nyní je v situaci, kdy ho má režim v rukou a on to moc dobře ví. Mnoho let proti diktatuře bojoval. Jen těžko si můžeme představit, jakému tlaku čelil,“ řekla Cichanouská. Obsah videa přímo komentovat odmítla.

Běloruský režim se podle ní snaží takovými videi rozdělovat společnost. „Aby Ramana odsoudili a obvinili ze zrady. Opět se jim to ale nepovedlo. My víme, za jakých okolností ho drží,“ prohlásila s tím, že se režimu bojí od doby, kdy se zapojila do loňských prezidentských voleb. „Nemůžete žít v Bělorusku a cítit se v bezpečí.“