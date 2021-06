EU chce vytvořit společné hodnocení výživové hodnoty potravin. Extrémně zjednodušující, zní z Česka

Algoritmus výpočtu dává body za nutričně rizikové živiny, jako jsou cukry, nasycené mastné kyseliny nebo sůl, ale také protibody za žádoucí živiny, jako jsou bílkoviny, procento ovoce nebo vláknina.

„Všechny ukazatele, snad kromě obsahu ovoce a zeleniny, se dnes už na potravinách uvádějí. Je to součástí výživové tabulky. Tím, že to zjednodušíme do jednoho písmena, tak absolutně pomíjíme ostatní složení té potraviny,“ uvedla Večeřová ve Studiu 6. Pomíjí se tak prý vitaminy, ale i umělá sladidla či zvýrazňovače chuti.

Podle Večeřové budou například kolové nápoje se sladidly či energetické nápoje zařazené do zelené kategorie A. „To může vést k tomu, že tady bude určitá skupina lidí, která bude preferovat ty zelené a světle zelené potraviny. To znamená, že se jim velmi zúží jídelníček,“ míní a připomíná, že naopak sýry jako zdroje vápníku a bílkovin budou zařazené do kategorií D či E. V červených kategoriích má být ale například i šunka, olivový olej či maso z lososa.