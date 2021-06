Frontex má dostat miliardy eur. Neví však, co s nimi, varuje audit

Narážel tím na nové posílení působnosti agentury, na němž se Unie dohodla v roce 2019. V jeho rámci by do roku 2027 měl narůst počet pracovníků Frontexu až na deset tisíc, což je více než desetinásobek předloňského množství.

„V současné době však Frontex neplní tuto svou úlohu účinně. To je obzvláště znepokojující v době, kdy byla agentura pověřena ještě dalšími povinnostmi,“ popisuje člen EÚD odpovědný za auditní zprávu Leo Brincat.

Jako problematický vnímá Evropský účetní dvůr také růst rozpočtu Frontexu v posledních letech. Zatímco v roce 2015 agentura operovala se 142 miliony eur, minulý rok její rozpočet činil téměř půl miliardy eur. Mezi lety 2021 a 2027 má do Frontexu jít téměř 23 miliard eur, EÚD ale upozorňuje, že Brusel přesně nestanovil, na co mají peníze jít.

Účetní dvůr navrhl některá zlepšení, jež by mohla práci Frontexu zefektivnit. Agentura má například rezervy v komunikaci s členskými státy, v hodnocení aktuální situace či svých vlastních možností. Měla by také podnikat častější cvičení, která umožní jejím lidem lépe zvládnout krizové situace. Splnit doporučení má nejpozději do konce příštího roku.