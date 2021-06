Nová izraelská vláda vyhlíží schválení v Knesetu, šéf tajné služby varoval před násilím

Premiér Netanjahu prohlásil v poslaneckém klubu nejsilnější izraelské strany Likud, ve které působí jako předseda, že opozice chce mezi něho a jeho partaj vrazit klín. Podle šéfa vlády hodlá opozice učinit Likud neakceschopným, aby postrádal svého lídra.

Podle zahraničního zpravodaje ČT Davida Borka ovšem Netanjahu v projevu lehce naznačil, že by odešel z čela vlády i Likudu, pokud by to pozici strany pomohlo. „V Izraeli se řeší, zda by to nebyla jeho krabička poslední záchrany, že by odstoupil z funkce a vyzval dvě pravicové strany Nová naděje a Jamina k návratu ke společnému stolu,“ uvedl novinář.

Obě zmíněné strany totiž dlouhodobě prohlašují, že dokud bude Netanjahu v čele, myšlenka společné vlády nepřichází v úvahu. Premiérovo prohlášení považují za trik s tím, že „takto pozdě nehodlají měnit své plány“.

Křehké spojenectví osmičlenné koalice

Šéf strany Jamina Naftali Bennett, který má v koalici osmi stran zastávat funkci premiéra, zopakoval, že trvá na jejím sestavení, přestože ideologicky nedává příliš smysl. Zároveň vyzval Netanjahua, aby dal „pokoj Izraeli a nepraktikoval politiku spálené země“. „Úzkostlivě se snaží, aby se jeho koalice nerozpadla a názorově nerozštěpila,“ řekl Borek.

Bennett chce také s lídrem strany Ješ Atid Jairem Lapidem urychlit hlasování Knesetu o vyslovení důvěry koalici. „V pondělí se schází parlament, od oficiálního přednesení záměru koalice bude v Knesetu zahájen proces hlasování. V Izraeli platí sedmidenní lhůta a vypadá to, že se bude konat přesně za sedm dní. Zájmem nové možné vlády je to hlasování maximálně urychlit, aby se nerozklížila, než vznikne,“ podotkl zpravodaj.