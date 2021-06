Designéři chtějí při londýnském bienále ukázat, jak mohou být prospěšní v době pandemie

Téměř 250 let vévodí Somerset House centru Londýna. Filmaři ho využili třeba pro natáčení Jamese Bonda. Po jeho schodech se kdysi procházel velitel námořnictva Horatio Nelson, který zvítězil u Trafalgaru.

V 21. století tu umělecká šéfka Londýnského bienále designu provedla vzpouru. Odmítla se řídit starým příkazem architekta a vysadila zde přes čtyři stovky stromů. Na podporu více zeleně do měst.

„V architektonické smlouvě bylo napsáno, že ať se bude dít cokoliv, tak nedávejte žádné živé stromy do dvora. Tak jsem řekla, dáme tam les,“ prohlásila umělecká ředitelka London Design Biennale Es Devlinová.

Čím se nechal inspirovat český umělec

Londýnské bienále o rok odsunula pandemie. Itálie, Norsko nebo Pákistán se kvůli restrikcím účastní jen přes internet. Vystavovatelé z Evropské unie po dokončení brexitu zažili navýšené papírování. Přesto se český sochař Petr Stanický nenechal odradit. Inspiroval se architekturou Somerset House.

„Já jsem pracoval s formou okna tak, abych přenesl jeho plášť, který je sám o sobě nádhernej, do místnosti, abychom do něho vstoupili, abychom se stali součástí té architektury okna,“ řekl vedoucí ateliéru Design skla UTB Zlín Stanický.

Jiřičná zde v minulosti postavila schodiště

Stanický není jediným tvůrcem ze Zlínského kraje, který má co dočinění se Somerset House. Architektka Eva Jiřičná narozená ve Zlíně pro něj už před lety postavila jeho slavné schodiště. „Toto je opravdu jediný současný zásah do budovy. Je úžasné po něm stoupat a sestupovat,“ zhodnotil dílo Jiřičné ředitel Somerset House Jonathan Reekie.

Stromy tu po konci bienále nezůstanou. Budou přesazené do různých londýnských čtvrtí. „Některé části instalací – pokud nebudou vystavené zpět v domovských státech – pak dokonce čeká i recyklace, a to ve snaze být co nejšetrnější k životnímu prostředí,“ zmínil zpravodaj ČT v Londýně Bohumil Vostal.