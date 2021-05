V Izraeli se rýsuje vláda bez Netanjahua, podpoří ji pravicová strana Jamina

Možný konec vlády Netanjahua

Pokud Bennett, Lapid a další partneři skutečně uzavřou koaliční dohodu, ukončí přinejmenším na nějakou dobu dlouhou vládu Benjamina Netanjahua, který je nejdominantnější postavou izraelské politiky v posledních 30 letech. Netanjahu zastává premiérský úřad posledních 12 let a ve funkci ministerského předsedy působil i ve druhé polovině 90. let.

V televizním vystoupení v neděli Netanjahu svého někdejšího spojence Bennetta obvinil ze zrady izraelské pravice a vyzval nacionalistické politiky, aby se nepřidávali podle něj k levicové vládě. „Taková vláda je rizikem pro bezpečnost Izraele a je i rizikem pro budoucnost státu,“ řekl premiér. Vytvoření pravicové vlády je podle něj stále možné.

Očekává se, že na základě dohody by se Bennett s Lapidem vystřídali na pozici premiéra, každý by mohl vést zemi dva roky. Jako první by se do čela izraelské vlády postavil Bennett. Pokud Lapid ve vytvoření vlády nebude úspěšný, bude mít parlament 21 dní na výběr premiéra ze svých členů. Nepodaří-li se to ani poslancům, budou se muset konat nové volby. Ty by tak byly už pátými parlamentními volbami v Izraeli za dva a půl roku.

Předčasné volby se v Izraeli konaly v březnu, nepřinesly ale výsledek, který by kterémukoli z politiků umožnil sestavit většinový kabinet. Netanjahuova strana Likud získala nejvíce mandátů, strana Ješ Atid skončila druhá. Prezident Rivlin dal na začátku dubna první šanci na sestavení vlády Netanjahuovi, který ale ve vytvoření kabinetu v daném termínu neuspěl. Jako druhý dostal šanci Lapid.