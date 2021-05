Pandemie ve světě: Slovensko chystá covidové pasy pro mobily, Rakousko ohlásilo dvě etapy rozvolňování

Slovensko umožní svým obyvatelům využívat takzvané covidové pasy, které připravuje EU pro usnadnění cestování přes hranice, i v digitální podobě prostřednictvím mobilní aplikace. Kromě toho dá stát k dispozici další aplikaci na kontrolu zmíněných dokumentů. Oznámilo to v pátek tamní ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace, které se na projektu podílí. Do zavedení celoevropského řešení Slovensko podobně jako některé jiné země používá dočasné certifikáty.

Systém covidových certifikátů, které lidem s očkováním, negativním testem či protilátkami v těle usnadní cestování do zahraničí, by měl být v EU v provozu nejpozději začátkem prázdnin. Slovensko počítá se startem svých covidových pasů 26. června.

Zmíněná aplikace bude chráněna před zneužitím jinou osobou, nahrát do ní pomocí QR kódů bude možné i výsledky testů na koronavirus nebo potvrzení o tom, že osoba má v těle protilátky. Lidé, kteří například nemají chytrý telefon, získají potvrzení v papírové podobě.

Rakousko ohlásilo dvě etapy rozvolňování

Rakouská vláda v pátek ohlásila dvojí rozvolňování protiepidemických opatření. Prvním datem je 10. červen. Od něj by měla být mimo jiné zrušena roušková povinnost ve venkovních prostorech. Bude také snížena požadovaná plocha na jednoho zákazníka v obchodech z nynějších 20 metrů čtverečních na polovinu. Nejzazší zavírací hodina se posune z nynějších 22:00 na půlnoc.

Kapacita kulturních sálů bude smět být využita ze 75 procent místo dosavadních 50 procent. Zmírní se také pravidla pro návštěvy restaurací. K jednomu stolu uvnitř si bude moci sednout osm lidí místo dosavadních čtyř a venku 16, zatímco doposud bylo povoleno osm. Minimální odstup od ostatních skupin se sníží na jeden metr ze dvou.

Prvního července pak mají být úplně zrušeny limity počtu návštěvníků kulturních a sportovních akcí a cestující ze zemí jako Česká republika už nebudou muset vyplňovat příjezdový formulář. Lidé se však budou muset prokázat čerstvým testem nebo potvrzením o očkování či prodělání nemoci covid-19.

Základem pro nadcházející uvolňování je celkově velmi uspokojivý vývoj, pokud jde o počet nově nakažených koronavirem, i klesající počty infikovaných v rakouských nemocnicích. Povinnost nošení roušek dál zůstane například v prostředcích veřejné dopravy nebo v obchodech.

Irsko bude uvolňovat, ale obává se indické varianty

Irsko plánuje od poloviny července zavedení takzvaného covidového pasu, který tamním občanům umožní volný pohyb po Evropské unii. Omezení cestování pro sousední Británii však zůstanou v platnosti, uvedl vicepremiér Leo Varadkar. Uvolnění cestovních restrikcí, o kterém má ještě v pátek debatovat kabinet, potvrdil i ministr dopravy Eamonn Ryan.

Irsko uplatňuje dosud nejpřísnější koronavirové restrikce v rámci evropské sedmadvacítky. Občany země varuje před jinými než nezbytnými cestami do ciziny, uděluje pokuty lidem mířícím letecky na dovolenou a trvá na dvou týdnech karantény v hotelu po příletu z padesátky epidemicky rizikových zemí.

„(Zdravotničtí činitelé) nás upozornili, a my na jejich doporučení dáme, že jsou tu reálné obavy ohledně indické varianty a kvůli tomu nejsme v pozici, abychom v této chvíli obnovili společný cestovní prostor (s Británií),“ sdělil Varadkar stanici RTE. Nakažlivější variantu koronaviru, která se poprvé objevila v Indii, má nyní šest až sedm procent všech infikovaných Irů.

V Tokiu je prodloužen stav nouze

Japonsko v pátek v Tokiu a několika dalších oblastech prodloužilo do 20. června stav nouze vyhlášený kvůli šíření koronaviru. Agentura AP napsala, že se tak děje v situaci, kdy pandemie v zemi nezpomaluje a do začátku letních olympijských her zbývá 50 dnů. Podle premiéra Jošihideho Sugy budou příští tři týdny klíčové pro zrychlení vakcinace a zastavení šíření infekce.

Současný stav nouze měl v Tokiu a dalších osmi oblastech skončit v pondělí, ale na některých místech se nemocnice stále potýkají s velkým množstvím pacientů s covidem-19 a v poslední době zdravotníci evidují rekordní počty nemocných ve vážném stavu. Prodloužení nouzového stavu se týká devíti prefektur sahajících od Hokkaidó na severu země až po Fukuoku na jihu. Desátá oblast, ostrovní prefektura Okinawa, stav nouze s platností do 20. června vyhlásila již dříve.

AP uvádí, že přibližně ve druhé polovině června se pořadatelé olympiády budou muset rozhodnout, zda na tribuny pustí vůbec nějaké fanoušky. To, že se Hry uskuteční bez diváků ze zahraničí, je známo už několik měsíců. Asi za měsíc má být také podle informací médií spuštěn program přednostního očkování japonských sportovců.

Malajsie zastaví na dva týdny ekonomický život

Malajsie vyhlásí od prvního června na dva týdny úplnou uzávěru země, zastaveny při ní budou všechny podnikatelské a ekonomické aktivity. Příčinou je stoupající počet případů nákazy koronavirem v zemi, informovala agentura AP. Premiér Muhyiddin Yassin oznámil, že rozhodnutí vyhlásit uzávěru padlo poté, co v pátek počet nových případů covidu-19 poprvé přesáhl 8000. To vyvolalo obavy, že by se nemoc mohla vymknout kontrole.

Vláda už v květnu spustila prakticky úplnou uzávěru země; nepřikročila ale k uzavření podniků, aby zabránila možné ekonomické katastrofě. Po nedávném svátku íd al-fitr na oslavu konce muslimského postního měsíce ramadánu však počet nakažených neustále stoupá; 19. května poprvé překročil 6000 a v pátek se dostal na 8290.