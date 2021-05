Ever Given plula příliš rychle a měla technické nedostatky, oznámila správa Suezu

SCA se soudí o odškodné s japonským majitelem lodi, podle kterého naopak neměla správa loď do průplavu vůbec vpustit. Majitel je přesvědčen, že správa nepředložila důkazy o tom, že by Ever Given nehodu zavinila. Nákladní plavidlo je stále zablokováno ve Velkém Hořkém jezeru mezi severní a jižní částí průplavu.

Podle šéfa SCA Usámy Rabíy loď plula příliš rychle. Pohybovala se totiž rychlostí 25 kilometrů za hodinu místo vhodných osmi až devíti kilometrů za hodinu. „Navíc se projevilo mnoho technických nedostatků, mimo jiné velikost kormidla lodi nebyla přiměřená velikosti plavidla,“ upozornil Rabía. Kvůli špatnému počasí a technickým parametrům lodi měl podle šéfa průplavu kapitán sám odmítnout vstup do kanálu.