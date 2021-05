Latinská Amerika kritizuje přerozdělování vakcín. COVAX je podle tamních lídrů podfinancovaný

Hlavy států poukázaly na to, že program COVAX, jehož cílem je distribuce vakcín v chudších zemích, není dostatečně financovaný. Podle nich dostal jen třetinu prostředků, které potřebuje k plnému fungování.

Na pomalé očkování v Latinské Americe poukázala i Panamerická zdravotnická organizace (PAHO). Podle serveru Our World in Data nejméně jednu dávku dostalo zhruba šestnáct procent tamní populace. V Evropě a Severní Americe je to zhruba dvakrát tolik. Na celém světě dostalo alespoň jednu dávku asi deset procent lidí.

Mezi jednotlivými latinskoamerickými státy jsou ale výrazné rozdíly v tempu očkování. V Chile dostala nejméně jednu dávku vakcíny polovina obyvatelstva, v Hondurasu či Venezuele méně než dvě procenta.