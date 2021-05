Do července dostane nabídku očkování 70 procent dospělých Evropanů, řekla šéfka EK

„Ano, na počátku čelila EU velké kritice. Co se ale na konci počítá, je to, že EU svých 450 milionů občanů každý den spolehlivě zásobuje vakcínami. Můžeme říci, že jsme to společně zvládli. Kampaň je úspěšná. Do konce tohoto týdne obdrží EU už 260 milionů dávek,“ řekla von der Leyenová.

Každou vteřinu podle ní v unijních zemích dostane vakcínu třicet lidí. Zároveň uznala, že některé země jako Spojené státy či Británie zpočátku očkovaly výrazně rychleji než EU. „Časem je to ale relativní. Jiní si navíc nechávali celou produkci očkovacích látek pro sebe. Unie se neizolovala a dnes je největším exportérem vakcín. Do světa jsme vyvezli 220 milionů dávek,“ uvedla.

Von der Leyenová také poznamenala, že EU nedodává přípravky jen bohatým zemím, ale i těm nejchudším státům v rámci programu COVAX Světové zdravotnické organizace (WHO). „Jsme jediný region na světě, který zvládl zásobovat vlastní obyvatelstvo a zároveň se rozdělil s ostatními. A na to můžeme být hrdí,“ prohlásila evropská lídryně.

Komise podepsala dosud největší smlouvu s Pfizerem

Šéfka EK vyzvala ostatní státy, aby následovaly příkladu Evropy, protože chránit vlastní populaci před pandemií je možné jen tehdy, když bude imunita celosvětová. Evropská komise má v plánu také imunizaci dětí a přípravu na další mutace nákazy. Unie proto podle ní podepsala dosud největší kontrakt s firmami Pfizer/BioNTech. Ty se unijním státům do roku 2023 zavázaly dodat až 1,8 miliardy dávek očkovacího preparátu.

Evropa má od firem dosud objednáno šest set milionů dávek. Komise hodlá v budoucnu sázet především na výrobce takzvaných mRNA vakcín, vzhledem k problémům provázejícím dodávky látek zejména od firmy AstraZeneca. Takovou společností je kromě Pfizeru a BioNTechu také Moderna.