Ve Frankfurtu zneškodnili půltunovou bombu z války. Úřady evakuovaly desetitisíce lidí

Stavební dělníci objevili půltunovou pumu kolem poledne. Záchranné složky následně zahájily urychlenou evakuaci 25 tisíc lidí z ohroženého okruhu do vzdálenosti 700 metrů od místa nálezu. Kromě obytných domů bylo potřeba dostat lidi do bezpečí i z jedné nemocnice. Celá evakuace ale trvala déle než do 22:00, frankfurtské úřady proto pozastavily pro danou oblast platnost tamního zákazu nočního vycházení.

Specialisté bombu kontrolovaně zneškodnili pomocí 4,5 kilogramu trhaviny. Před tím ovšem bylo nutné k zeslabení účinku detonace vytvořit kolem pumy bezpečnostní bariéru. Nákladními auty proto byla kolem ní navezena zemina.

Hasiči krátce po půlnoci na Twitteru informovali o úspěšném kontrolovaném odpálení nebezpečného pozůstatku z války. Žádné znatelné škody v okolí nejsou hlášené. Nekontrolovaný výbuch tak silné pumy by v obydlené části města mohl způsobit rozsáhlé škody na budovách a ohrozit lidské životy.